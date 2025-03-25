Подпольщик Лебедев сообщил о 23 прилетах ракет и дронов по объектам ВСУ

Более 20 ракет и дронов ударили по украинским военным объектам в ночь на вторник, 24 марта. Полные данные собрал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что первым под удар попал город Изюм в Харьковской области, где взрывы прогремели около 23:00, а после трех часов ночи полетели ФАБы. После начался обстрел Сум.

«Большую детонацию отметили агенты сопротивления. Попало в склад и накрыло бандеровцев из территориальной обороны», — написал Лебедев.

Еще одну серию прилетов зафиксировали в городе Синельниково Днепропетровской области.

«Известно, что накрыли ВСУ на Комбикормовом заводе, где они расположились с техникой, и был удар по складу около железнодорожной станции Синельниково-2», — написал подпольщик.

Лебедев отметил, что целую серию ударов увидели в районе Славгорода, куда накануне, по сообщениям очевидцев, заехала группа иностранных наемников.

«Прилетело к ним, потому что ради простых Тарасов военные скорые не приезжают», — добавил Лебедев.

Сообщение об ударах по Полтаве подпольщик опубликовал после 22:00. Он уточнил, что, по его информации, под удар попали арсеналы украинских боевиков.

«Склады строил Союз, хорошо построил. Но там рядом санаторий „Лесные поляны“, где блокпост на въезде, и заезжают разные военные машины и автобусы», — пояснил Лебедев.

Он добавил, что после серии взрывов на место выехало около семи машин скорой помощи.

По данным подпольщика, также под ударами оказались Кировоград и Светловодск, Киев и пригороды, включая аэропорт Гостомель. Пострадали пригород Умани в Черкасской области, Чернигов и Херсон, где взрыв прогремел в центре города, а также пригород Одессы и Запорожье.

В минувшую пятницу, 21 марта, в южных районах Одессы пропал свет, а также начался большой пожар после серии мощных взрывов. В это время сигналы воздушной тревоги действовали более чем на половине территории Украины.