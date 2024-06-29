Власти Украины подтвердили повреждение объекта инфраструктуры в Запорожье

Глава ОВА Федоров: объект инфраструктуры в Запорожье получил повреждение

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Объект критической инфраструктуры в Запорожской области пострадал после взрывов. Об этом заявил назначенный украинским руководством глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

О взрывах в Запорожье 29 июня сообщало издание «Общественное». По его информации, в области прозвучали сирены ракетной опасности.

Сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал, что один из взрывов произошел из-за «прилета» ракеты, выпущенной из ОТРК «Искандер». Он отметил, что в пригороде Запорожья поднимается столб дыма. По его информации, еще один взрыв прозвучал из-за «повторного удара баллистикой».

Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА населенный пункт Городище Рыльского района Курской области. Дрон сбросил на жилой дом взрывчатку, из-за чего погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два жителя пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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