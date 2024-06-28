Российские военные атаковали боевиков неонацистского формирования ВСУ «Кракен»* в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВС России атаковали украинских военнослужащих примерно в 03:30 около населенного пункта Галициново. Подполье зафиксировало порядка семи «прилетов», три из которых сопровождались взрывами и детонацией.

Лебедев добавил, что из-за обстрела мобилизовали медработников, которых в комендантский час в сопровождении военных увезли в сторону Галициново.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что ВСУ приготовились оставить в зоне проведения спецоперации еще четыре населенных пункта. Российские войска могут в ближайшее время занять Торецк (Дзержинск) и Красный Лиман, указали в издании.

Специалист украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк предположил, что бои в Торецке начнутся уже через одну-две недели.