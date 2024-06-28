ВС России ударили по району дислокации боевиков «Кракен» под Николаевом

Подпольщик Лебедев: войска атаковали ВСУ в Николаевской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные атаковали боевиков неонацистского формирования ВСУ «Кракен»* в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВС России атаковали украинских военнослужащих примерно в 03:30 около населенного пункта Галициново. Подполье зафиксировало порядка семи «прилетов», три из которых сопровождались взрывами и детонацией.

Лебедев добавил, что из-за обстрела мобилизовали медработников, которых в комендантский час в сопровождении военных увезли в сторону Галициново.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что ВСУ приготовились оставить в зоне проведения спецоперации еще четыре населенных пункта. Российские войска могут в ближайшее время занять Торецк (Дзержинск) и Красный Лиман, указали в издании.

Специалист украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк предположил, что бои в Торецке начнутся уже через одну-две недели.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте