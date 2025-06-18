Российские военные нанесли мощные дары по складам ВСУ и производственным цехам в районе Запорожья. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожье, удар серией по складам и производственным цехам. Была суровая детонация», — сказал он.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам проведенного референдума, результаты которого Украина не признает и продолжает обстреливать эту территорию.

На сегодняшний момент под контролем России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ — город Запорожье, бывший областной центр региона, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

Ранее российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под Работином, операцию подготавливали в строжайшей тайне.