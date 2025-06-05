Российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под Работино

Российская артиллерия 136-го полка группировки «Днепр» в 2023 году при контрнаступлении ВСУ под Работино нанесла удар из засады по колоннам техники противника, операция готовилась в строжайшей тайне. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник разведки артдивизиона 136-го полка «Скрипач».

По его словам, нужно отдать должное командирам за смекалку, потому что бойцов перебросили на новую позицию буквально за несколько дней.

«Мы подготовились, окопались, подготовились, выскочили и нанесли противнику неожиданный урон. Он даже не знал, что мы находимся, потому что это происходило в сумерках. Все было даже строжайшей тайной. Дороги и подъезды мы старались не светить к нашим позициям», — сказал военный.

Село Работино в Запорожской области летом 2023 года стало одной из ключевых точек для удара при контрнаступлении ВСУ.