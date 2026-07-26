ВС России атаковали в Киеве место сборки БПЛА, где работали американцы

Российские военные ударили по месту сборки и хранения беспилотников в Киеве. На объекте в том числе работали специалисты из Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Минобороны.

В цеху ежемесячно производили до тысячи БПЛА, в том числе ударные AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.

ВС России ночью поразили с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования предприятия военной промышленности в украинской столице и порту «Черноморск», который задействовали в доставке и хранении грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ.

Под удар попал в том числе киевский завод «Смарт интеллиджент систем», который выпускал БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы.