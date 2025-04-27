ВС России ударили по пяти бригадам ВСУ в Сумской области

Минобороны сообщило об ударе по пяти бригадам ВСУ в Сумской области

Российские военные за прошедшие сутки нанесли огневое поражение формированиям пяти бригад ВСУ на белгородском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение скоплениям техники и живой силы танковой, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Садки, Новодмитровка, Юнаковка, Пролетарское и Запселье Сумской области», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки на белгородском направлении потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 14 автомобилей, боевая бронированная машина и шесть артиллерийских орудий. Также ВС России уничтожили склад горючего.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ столкнулись с проблемами при наборе наемников, им не хватает бойцов.