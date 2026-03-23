ВС России ударили по объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам украинского ТЭК, которые работали на нужды ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские войска еще поразили места подготовки и стартовые площадки беспилотников большой дальности, а также временные базы украинских подразделений и иностранных наемников в 144 районах.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Потаповку в Сумской области. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Север».