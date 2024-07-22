Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику

Вооруженные силы России уничтожили ценную для украинских войск технику в зоне специальной операции. Об этом сообщило издание Interia.pl .

Одним из самых современных западных орудий, используемых в конфликте, является самоходная артиллерийская установка M120K Rak. ВСУ лишились не только его, но и колесного транспортера Rosomak.

Украинцы впечатлены скорострельностью польского оружия, у которого, тем не менее, нет специализированных боеприпасов. Из-за этого орудия обладают малой дальностью поражения.

«И таким образом больше рискуют быть уничтоженным российскими военными», — отметили авторы материала.

Минобороны 22 июля сообщило об уничтожении очередного танка Leopard ВСУ. Также украинские войска лишились 520 бойцов, бронетранспортера М113 и девяти автомобилей.