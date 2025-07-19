ВС России ударили по местам производства ракет и БПЛА на Украине

В ночь на 19 июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, которые выпускают составные части ракет и ударных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, российская армия применила БПЛА и другие летательные аппараты.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

За сутки ВС России поразили территориальный центр комплектования, инфраструктуру военного аэродрома, авиаремонтное предприятие, места подготовки к запуску ударных дронов.

Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

По данным Telegram-канала WarGonzo, по объектам в Павлограде и Одессе ударили комбинированным методом: БПЛА «Герань», ракетами «земля-земля» и «воздух-земля». Украинская ПВО отразить атаку не смогла.

«В Одессе зафиксировано несколько пожаров, в том числе поражен аэропорт Школьный», — указали авторы публикации.

Около восьми часов подряд атаковали промышленную инфраструктуру Павлограда. Общее количество запущенных ночью баллистических и крылатых ракет по Украине исчисляется десятками, а БПЛА — сотнями, указал Telegram-канал.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ВС России применили свыше 300 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.

Над российскими регионами в ночь на субботу сбили более 70 беспилотников. Больше всего дронов — 24 — уничтожили в Ростовской области.