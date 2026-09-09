ВС России ударили по логистике ВСУ в Николаеве и нескольких областях Украины

Российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны .

В украинской столице под удар попал склад предприятия, выпускающего безэкипажные катера и беспилотники. В Николаевской области военные поразили грузовой терминал «Ника терра»: уничтожили три резервуара с ГСМ и три хранилища военного имущества. Также удары разрушили цех по производству БПЛА.

Под ударами оказались логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», где хранились военные грузы и комплектующие для дронов. На складских терминалах «Диметра» и «Жовтневое» бойцы ВС России ликвидировали шесть топливных резервуаров и пять хранилищ с военным имуществом.

В морском порту «Николаев» уничтожили четыре резервуара с горючим и хранилище военного имущества. Кроме того, военные вывели из строя электроподстанцию «Трихаты», от которой зависит работа порта. В одесской акватории поразили сухогруз с военными грузами, а в районе пункта пропуска «Старокозачье» — логистические объекты для поставок вооружений.

Атаки российских бойцов привели к дефициту топлива у ВСУ. В результате у Украины начались проблемы с ротацией и эвакуацией солдат.