Вооруженные силы России ударили по местам размещения ВСУ и иностранных наемников в пригороде Изюма. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Четыре прилета зафиксировали в Харьковской области, один из них — серийный.

«Все четыре раза удары пришлись по городу Изюм, и это без учета работы артиллерии и операций БПЛА на ЛБС в районе Изюма», — отметил Лебедев.

По его словам, последние четыре дня поступали сообщения о том, что в Изюм и его пригороды малыми группами стягиваются подразделения украинских войск. Серийный удар пришелся на дачные участки на юго-востоке города, где расположены база отдыха, туркомплекс «Донецкий юрт» и коттеджный поселок. Там разместились военные, в том числе иностранные наемники.

Атаке также подверглась промышленная зона в районе Изюмского тепловозоремонтного завода.

Несколько дней назад пять мощных взрывов прогремели в портовой зоне Одессы. Российские БПЛА «Герань-2» ударили по определенным целям.