ВС России ударили по инфраструктуре украинских аэродромов

МО сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов и энергообъектов Украины

Российские военные нанесли удар по объектам инфраструктуры на аэродромах и энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Противника атаковали при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

«Поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах», — указали в ведомстве.

Российские средства ПВО также сбили два снаряда HIMARS американского производства и 59 БПЛА.

С начала проведения СВО украинская армия уже лишилась более 640 самолетов, свыше 280 вертолетов и 31 457 беспилотников.