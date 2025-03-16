Российские военные нанесли мощные удары по ангарам, где хранилась техника ВСУ, в Хотенском районе Сумской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетает по дислокации ВСУ в Хотенском районе. <…> Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника», — сказал он.

По словам Лебедева, после обстрела ангары загорелись и произошли взрывы. Других подробностей подпольщик не привел.

В минувшую субботу 11 взрывов прогремели в Сумах. Местные власти предупредили население о возможных перебоях с водоснабжением и электроснабжением.

По данным Telegram-канала «Управление Z», накануне российские войска зашли в Сумскую область. Бои развернулись в трех приграничных населенных пунктах. Вскоре стало известно о принудительной эвакуации восьми сел Юнаковской и Миропольской общин.