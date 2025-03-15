В Сумах раздались 11 взрывов

В Сумах прогремели 11 взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности мэра украинского города Артем Кобзарь.

«В Сумах раздалось 11 взрывов», — заявил чиновник.

Сумский городской совет также обратился к жителям, сообщив о возможных перебоях с водоснабжением и электроснабжением. Горожан призвали оставаться в укрытиях.

До этого оператор систем распределения электроэнергии «Сумыоблэнерго» проинформировал о перебоях с электроснабжением в городе из-за взрывов, а также о проведении восстановительных работ.

При этом украинский «24 канал» утверждает, что перебои в Сумах вызваны атакой беспилотников.

Ранее система противовоздушной обороны сработала в Киевской области, среагировав на беспилотники в небе. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги, а также запретили снимать работу ВСУ и выкладывать ролики в Сети.