ВС России ударили «Орешником» по объектам военного управления Украины
Российские войска ударили комплексом «Орешник» по объектам военного управления Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Массированный удар нанесли в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на российских территориях.
Помимо «Орешника», ВС России били по противнику ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотниками. Атака шла по авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее стало известно, что шесть серий взрывов прогремели в Киеве за ночь. Ночью на 24 мая воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.