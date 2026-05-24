ВС России ударили «Орешником» по объектам военного управления Украины

Минобороны сообщило о массированном ударе «Орешником» по Украине

Российские войска ударили комплексом «Орешник» по объектам военного управления Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Массированный удар нанесли в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на российских территориях.

Помимо «Орешника», ВС России били по противнику ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотниками. Атака шла по авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что шесть серий взрывов прогремели в Киеве за ночь. Ночью на 24 мая воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.