ПВО России уничтожила больше полусотни украинских БПЛА за 12 часов

Российские подразделения противовоздушной обороны в понедельник, 3 августа, отразили налет беспилотников Украины. О деталях операции отчиталась пресс-служба Минобороны России в официальном телеграм-канале .

Всего за 12 часов, с 08:00 и до 20:00, в небе над российскими регионами ликвидировали 58 БПЛА ВСУ. Речь идет об аппаратах самолетного типа, Украина запустила их сразу по нескольким направлениям.

Дежурные расчеты зенитных комплексов и огневые группы сбили цели над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями. Также попытки атак пресекли над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Кроме того, 3 августа российские войска продолжили бить по судам и портам Украины, которые используются для снабжения ВСУ. Беспилотники ВС России поразили два сухогруза в порту Николаев — оба балкера перевозили военные грузы.

Еще два судна того же типа российские БПЛА успешно атаковали в Черном море. Эти балкеры также следовали на Украину с припасами для ВСУ.