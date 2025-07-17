ВС России ударили «Геранями» по военкоматам в Кривом Роге и Каневе

Российские военные ударили беспилотниками «Герань» по ТЦК (военкоматам) в Кривом Роге и Каневе на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В Кривом Роге был точно поражен центральный ТЦК города. В Каневе удар пришелся по штаб-квартире ТЦК в Черкасской области», — указали авторы публикации со ссылкой на данные мониторинговых каналов.

Прилет в Каневе также подтвердило украинское издание «Страна.ua».

«Военкоры Русской Весны» отметили, что на просторах Сети появились комментарии с благодарностями от некоторых украинцев, которых порадовала «точная работа» ВС России.

Ранее стало известно, что промышленные объекты пострадали после взрывов в Винницкой области. После прилетов начались пожары.