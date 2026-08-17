ВС России ударами «Гераней» поразили логистический центр и склад БПЛА ВСУ
Российские военные поразили ряд объектов, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Удары наносились беспилотными летательными аппаратами „Герань-4 Сикер“. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей», — заявили в ведомстве.
Российские войска поразили логистический центр «Новая почта» в Одессе, склад с БПЛА в Дмитровке и пункт временной дислокации ВСУ в Доброполье в ДНР.
Также ВС России атаковали топливные резервуары и патрульный катер типа «Тарантул», который обеспечивал безопасность морских судов на переходе и при разгрузке.
Кроме того, военные нанесли удары в порту «Измаил» по причальному терминалу, который обеспечивал разгрузку военных судов, по ангару с западной техникой и складам безэкипажных катеров.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по цеху производства морских дронов под Одессой.