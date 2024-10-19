ВС России спасли брошенную на поле боя украинскую военнослужащую

Украинская женщина-военнослужащая прошла курс лечения в военном госпитале. Она попросила внести ее в список на обмен, рассказал Сальдо. Женщина попала в плен в конце декабря прошлого года. Ее вывезли из зоны проведения СВО, теперь она ждет обмена.

Ранее украинский пленный оператор РЭБ Алексей Стуков рассказал, что находившаяся в Угледаре «элитная» 72-я бригада за четыре года ни разу не была в ротации. Боевик ВСУ признался, что очень устал за время боевых действий.

Он попал в плен в окрестностях Донецка. ВС России окружили группу солдат, и командование ВСУ не отправило подкрепление на помощь. Стуков признался, что украинские военные попали в безвыходную ситуацию и сдались.