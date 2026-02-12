ВС России расширили зону контроля восточнее Святогорска

Российские военнослужащие расширили зону контроля в районе населенного пункта Татьяновка восточнее Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть небольшие продвижения наших войск севернее Татьяновки — расширена зона контроля», — рассказал Марочко.

При этом он уточнил, что, по поступающей к нему информации, более заметные результаты достигнуты в районе населенного пункта Александровка.

Марочко также охарактеризовал участок фронта в районе Святогорска как весьма сложный. Основные удары ВС России наносят по тем направлениям, где зафиксировали заметное ослабление оборонительной линии противника. Именно такие участки, по его словам, рассматривают как наиболее уязвимые и отдают им приоритет в боевых действиях.

Несколько дней назад после удара «Орешником» ВС России прорвали фронт ВСУ на Славянском направлении и вышли к восточной окраине Святогорска.