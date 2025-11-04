ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться к реке Оскол

Российские военные сорвали попытку украинских боевиков прорваться к реке Оскол в Харьковской области для обеспечения выхода ВСУ с левого берега. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сорвана попытка контратаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Петровка Харьковской области, уничтожены бронеавтомобиль и 10 боевиков», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что российские бойцы сжимают кольцо окружения боевиков ВСУ с северо-востока в районе Петропавловки Харьковской области. За сутки в районе Купянска удалось ликвидировать до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, ВС России сорвали попытку группы иностранных наемников деблокировать окружение боевиков ВСУ в районе населенного пункта Гришино в ДНР. Противник потерял до 30 человек личного состава.

Ранее в ведомстве отмечали, что заблокированные в Купянске боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен.