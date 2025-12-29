Путин назвал бойцов в зоне спецоперации примером служения Отечеству

Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного ситуации в зоне СВО, поблагодарил военных, находящихся на фронте, за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемые товарищи! Вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служению Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России», — подчеркнул глава государства.

Перед этим Путин заслушал уже второй за неделю публичный доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировок. Герасимов сообщил, что российские военные борются за город Орехов и движутся к Запорожью, а командующий группировкой «Север» доложил, что им осталось менее 20 километров до Сум.

Кроме того, только за декабрь удалось освободить более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, в том числе города Димитров, Родинское, Гуляйполе и Северск.