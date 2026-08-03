ВС России снова ударили по портам и морским судам Украины

Российские войска в течение дня ударили по украинским портам, морским судам и портовой инфраструктуре, которые использовались ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России ударили в акватории по двум судам, которые перевозили грузы военного назначения. Еще два сухогруза атаковали в порту Николаев. Украинские военные задействовали суда в своих целях.

«В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев — два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов», — отметили в пресс-службе.

Ранее под удар российской армии попали логистические центры на Украине. Их поразили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерии. Целью также стали места, где производят и хранят беспилотники, пункты дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.