ВС России сбросили полуторатонную авиабомбу на бункер с пехотой ВСУ

Российские военнослужащие сбросили полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500 на бункер, где укрывалась украинская пехота. Операцию провели на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, за координацию атаки отвечал расчет беспилотных летательных аппаратов 18-й армии группировки войск «Днепр». С помощью нового тяжелого дрона «Мерлин-ВР» бойцы скорректировали удар авиабомбы.

Беспилотник в ходе наблюдения подтвердил уничтожение цели. На взлет и посадку у разведчиков ушло около трех минут, так как являются одной из наиболее важных для противника целей.

Разведчик с позывным Механик отметил, что операция прошла в штатном режиме и бойцы сработали отлично. «Мерлин-ВР» может вести разведку в любое время суток в течение почти 10 часов и на расстоянии до 120 километров от точки взлета.

Ранее ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, а также нанесли удары по местам хранения дронов и скопления бойцов в 152 районах.