Вооруженные силы России уничтожили замаскированные блиндажи и укрытия ВСУ с помощью наземных роботов группировки войск «Запад». Минобороны показало кадры с места.

Операторы БПЛА продолжают фиксировать и транслировать координаты расположения военных штабов и других объектов украинских боевиков. Средства воздушной разведки одного из подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в лесополосах в Харьковской области обнаружили вражеские блиндажи с живой силой.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным целям с помощью роботизированных платформ», — уточнили в Минобороны.

Военные 45-й отдельной инженерной бригады снарядили роботов противотанковыми минами ТМ-62 и доставили их к позициям противника. На кадрах объективного контроля видны заезды роботов-камикадзе в блиндажи и их уничтожение.

Ранее российский военный с позывным Тим рассказал, как в октябре в одиночку уничтожил укрепления украинских националистов в селе Елизаветовка на Кураховском направлении, подобравшись к их позициям на мотоцикле и забросив туда взрывчатку.