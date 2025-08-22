ВС России разгромили штаб 77-й аэромобильной бригады ВСУ под Харьковом

Российские военные нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, командный пункт находился в школьном подвале в селе Лесная Стенка. В результате атаки ликвидировали около полусотни военных и командный состав бригады.

Удар осуществили авиабомбой ФАБ-3000 вчера примерно в 17:00. На месте уничтожили около 30 боевиков, остальные оказались под завалами. При этом никто из гражданских не пострадал.

Президент Владимир Зеленский награждал 77-ю аэромобильную бригаду два раза с начала специальной военной операции.

Ранее Министерство обороны сообщило, что ФАБ-3000 разгромила пункт дислокации ВСУ на окраине Константиновки. Бомба попала точно в здание, поэтому оно полностью разрушилось.