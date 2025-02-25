Марочко: ВС России продвинулись в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР

В ЛНР российские войска успешно продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко.

«За несколько суток нашим войскам удалось отбить у ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского», — сказал Марочко.

Он также сообщил, что на участке протяженностью более трех километров северо-западнее Макеевки в Луганской Народной Республике российские военные заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные продолжают продвигаться в Харьковской области. Они освободили стратегически важный поселок Двуречная и закрепились в селе Фиголевка. Также бойцы взяли под контроль Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.