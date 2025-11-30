ВС России прорвались к селу Диброва под Красным Лиманом

ВС России прорвались к селу Диброва юго-восточнее Красного Лимана. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

«Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском», — сказал он.

Министерство обороны России в сегодняшней сводке сообщило, что подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас, продолжают зачистку Ровного.

Штурмовые группы вошли в Гришино, где, по данным ведомства, отражены десять попыток противника деблокировать окруженные силы. Потери украинской стороны в живой силе составили до 35 человек.