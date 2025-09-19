ВС России прорвали оборону ВСУ и с ходу вошли в Ямполь

Вооруженные силы России с ходу вошли в Ямполь в Донецкой Народной Республике и начали закрепляться в населенном пункте. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, бойцы прорвали оборону и уничтожили фортификационные заграждения ВСУ.

«В результате прорыва обороны противника и уничтожения фортификационных заграждений наши передовые отряды, совершив рывок, с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР», — добавил Марочко.

Сейчас военные закрепляются на улицах Мичурина и Партизанская, подчеркнул эксперт.

Ранее Марочко сообщил о взятии российской армии двух километров административной границы ЛНР при продвижении к Ямполю.