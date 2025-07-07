ВС России продвинулись вперед после освобождения Поддубного в ДНР

Подразделения группировки «Восток», освободив Поддубное в Донецкой Народной Республике, продолжают двигаться вперед. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что российские военные выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций. Также они захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ.

Минобороны опубликовало видео с освобождением Поддубного. На кадрах видно, как штурмовые подразделения прорвали оборону и закрепились в населенном пункте. Военнослужащие уже начали разминирование местности от взрывоопасных предметов.

Днем 6 июля стало известно об освобождении населенного пункта Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. В ходе боев часть украинских солдат уничтожили, другие успели сбежать.