ВС России продвинулись в Часовом Яре

Российские военные продолжают продвижение в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике, продолжая его освобождение. Об этом РИА «Новости» сказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим в Часовом Яре, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение этого населенного пункта. Мы видим и понимаем, что все происходит в достаточно сложных условиях, но стоит задача, и ребята ее реализовывают. Определенные успехи есть», — сказал он.

Пушилин добавил, что Министерство обороны России подробно и регулярно информирует о событиях с мест боевых действий, не забегая вперед.

«И это происходит, чтобы не раскрыть никакую информацию, не навредить ребятам», — добавил глава республики.

Ранее российский разведчик с позывным Дон Рос сравнил бои за Часов Яр с битвой за город Артемовск, которую прозвали «бахмутской мясорубкой».