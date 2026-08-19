ВС России продолжили уничтожать портовую инфраструктуру Украины

Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, используемым в интересах боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вечером 18 августа в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поразили сухогруз с имуществом военного назначения для ВСУ.

Также с 19 августа в порту «Черноморск» ВС России нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

«Вооруженные силы продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

До этого в зону поражения российских БПЛА попала стоянка патрульных катеров в городе Вилково. Морские суда сопровождали сухогрузы, доставлявшие топливо и оружие украинским военным.