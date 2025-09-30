Российские войска освободили Серебрянское лесничество и продолжили продвигаться на Краснолиманском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что Краснолиманское направление стало на прошлой неделе одним из самых активных.

«Мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои», — подчеркнул глава республики.

От уточнил, что ВСУ всеми силами пытались удержаться в районах Шандриголово и Дерилово, но не смогли этого сделать. По его словам, ситуация вокруг Красного Лимана кардинально меняется — войска продолжают охватывать город.

Ранее российская армия установила контроль над Северском Малым. Город освободили подразделения Южной группировки войск. По данным Минобороны, военные ударили по трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны, в результате противник потерял до 245 боевиков.