Подразделения Южной группировки войск освободили Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Где он находится, не сообщается.

Российские военные на этом участке фронта нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны. Противник потерял до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Также в суточную сводку попало освобождение поселка Кировск, о котором Минобороны сообщило накануне вечером. Этот населенный пункт взяла под контроль группировка «Запад».