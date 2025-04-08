Волонтеры в Дубне разработали уникальный наземный дрон для СВО

Такие устройства активно используются в зоне боевых действий наряду с обычными беспилотниками. Характеристики изобретения дубненских умельцев — на порядок выше, чем у аналогов.

Дрон представляет сообой мобильное устройство с гусеничным ходом, скоростью 15 километров в час, грузоподъемностью до 200 килограммов и помехоустойчивой радиосвязью. Все пожелания участников СВО к роботизированной телеге в волонтерском поисково-спасательном отряде «Дубна» учли. За три месяца волонтеры разработали и произвели первый прототип наземного дрона, «телегу», как они сами его называют.

«Наше ноу-хау — это сбалансированность, при минимальных размерах мы получаем оптимальную скорость, дальность связи, плавность хода. Такую телегу в принципе может перевозить любой внедорожник, она помещается в багажнике. Это тоже было одним из пожеланий бойцов», — рассказал участник проекта «Телега», волонтер Андрей Шемчук.

Все испытания в дубненских лесах телега выдержала. Сейчас техника готовится к отправке на фронт. Ее ждут в отряде «Ирбис», где служит земляк разработчиков, житель Дубны.