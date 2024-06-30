ВС России применили ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Нью-Йорке
Руденко опубликовал видео с ударом ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорк
Российские войска ударили по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Видео с ударом опубликовал журналист Андрей Руденко в Telegram-канале.
«Нанесен авиационный удар самолетом Су-34 с применением одной УМПК-3000 по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Новгородское», — написал он.
Репортер отметил, что в ходе удара ликвидировали до 60 единиц живой силы противника и четыре машины.
ФАБ-3000 — это одна из мощнейших авиабомб в арсенале ВКС с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Ранее ВС России освободили поселки Спорное и Новоалександровка в ДНР. Как сообщило Минобороны РФ, в результате активных действий армия улучшила свое положение по переднему краю и нанесла эффективные удары по живой силе и технике врага.