ВС России применили ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Нью-Йорке

Руденко опубликовал видео с ударом ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорк

Фото: РИА «Новости»

Российские войска ударили по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Видео с ударом опубликовал журналист Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Нанесен авиационный удар самолетом Су-34 с применением одной УМПК-3000 по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Новгородское», — написал он.

Репортер отметил, что в ходе удара ликвидировали до 60 единиц живой силы противника и четыре машины.

ФАБ-3000 — это одна из мощнейших авиабомб в арсенале ВКС с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее ВС России освободили поселки Спорное и Новоалександровка в ДНР. Как сообщило Минобороны РФ, в результате активных действий армия улучшила свое положение по переднему краю и нанесла эффективные удары по живой силе и технике врага.

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