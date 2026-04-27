Бойцы «Центра» освободили Гришино на трофейных Bradley и М-113

В ДНР военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Гришино, используя при штурме американскую трофейную бронетехнику. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

ВС России освободили Гришино на Добропольском направлении 21 апреля. Военнослужащие вспоминали, как прошло наступление. Командир взвода Антон Расковалов рассказал, что использовали трофейную бронетехнику, чтобы запутать боевиков ВСУ. Противник решил, что их техника возвращается.

«Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома», — сказал он.

Штурмовик Андрей Цыганков рассказал, что при наступлении они старались передвигаться в дождь или туман, от куста к кусту, чтобы добраться до пунктов временной дислокации ВСУ. Также действовали по правилу «из дома в дом», закрепляясь в подвалах и используя FPV-дроны.

Командир мотострелковой роты Владимир Голубец отметил, что штурм Гришино был сложным из-за системы укреплений ВСУ. Украинские боевики подготовили лесополосы с танковыми рвами, замаскированными опорниками и подземные ходы между домами для перемещения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ еще продолжают контролировать 15-17% территории Донбасса.