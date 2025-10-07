ВС России превратили трассу Дружковка — Константиновка в «дорогу смерти» для ВСУ
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Южная» взяли под огневой контроль около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка, превратив ее в «дорогу смерти» для ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал один из операторов БПЛА группировки.
«Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск продолжают активно сжигать перемещающуюся по автодорогам технику ВСУ на Донецком направлении», — пояснил он.
Российские военные целенаправленно добиваются изоляции украинских боевиков в Константиновке. Дроноводы ВС РФ берут под тотальный контроль основной логистический маршрут врага.
В конце сентября российские операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии группировки «Юг» ликвидировали два автомобиля с боевиками ВСУ около Константиновки.