Расчеты FPV-дронов группировки войск «Южная» взяли под огневой контроль около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка, превратив ее в «дорогу смерти» для ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал один из операторов БПЛА группировки.