Российские войска уничтожили две машины с личным составом ВСУ в Константиновке

Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии группировки «Юг» во время воздушной разведки уничтожили две машины с украинскими военными около Константиновки в ДНР на Краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В Константиновке операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии „Южной“ группировки войск обнаружили и точными попаданиями уничтожили два автомобиля с живой силой противника», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что непрерывная работа операторов ударных БПЛА сильно затрудняет украинским военным переброску живой силы и снабжение подразделений.

Ранее ВС России ударили по предприятию авиационной промышленности и инфраструктуре военных аэродромов Украины. При ударе задействовали оперативно-тактическую авиацию, артиллерию, ракетные войска и ударные БПЛА.