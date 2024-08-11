МИД пообещал Киеву жесткий ответ военных на удары по регионам России

Представитель МИД Захарова: Россия жестко ответит ВСУ на удары по своим регионам

Вооруженные атаки на российские регионы со стороны киевского режима не останутся без мощного ответа. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова передала пресс-служба ведомства.

«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — сказала она.

Захарова отметила, что Украина бьет по российским городам с единственной целью — запугать мирное население. По ее словам, с военной точки зрения такие атаки никакого смысла не имеют.

Дипломат подчеркнула, что Россия осуждает эти «варварские террористические акты». Она призвала международные организации также осудить действия украинской армии.

Минувшей ночью ВСУ запустили в Курскую область 14 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У». Российские военные успешно отразили атаку.