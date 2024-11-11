ВС России после слежки с дронов уничтожили взвод РДК в Курской области

Российские военнослужащие несколько часов с помощью БПЛА выслеживали взвод РДК* в Курской области. В результате они ликвидировали порядка 10-12 боевиков, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, в совместную группу РДК* и других подразделений ВСУ входили порядка 100 военных. В ходе боев ВС России уничтожили около 90 боевиков, а выжившую группу из 10-12 человек они выслеживали с помощью дронов.
Украинские боевики пытались отступить, но российские войска ударили по ним авиабомбой в двух километрах от границы Украины. По информации Telegram-канала, группа военных пряталась в полуразрушенном здании в селе Дарьино. В результате удара никто из боевиков не выжил.
Ранее российские военные ликвидировали в зоне проведения СВО командира штурмовой группы и разведчика РДК*. Он погиб от прилета снаряда во время бегства украинских военных с Волчанского агрегатного завода.
*«Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.
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