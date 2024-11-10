Разведчика РДК ликвидировали в зоне СВО

Командира штурмовой группы и разведчика «Русского Добровольческого Корпуса» * ликвидировали в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, операция проходила во время бегства украинских боевиков с Волчанского агрегатного завода. Сначала ранение получил командир штурмовой группы Даниила по кличке Крюгер. После того, как к нему приблизился разведчик Андрей Крест обоих ликвидировали точными сбросами.

Ранее стало известно о ликвидации разработчика огнеметного беспилотника ВСУ «Дракон». Украинский военный под ником «Рядовой Фикс» сообщил о гибели командира с позывным Джек, который управлял разными видами БПЛА и изобретал новые конструкции.

*«Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.