ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

В Днепропетровской области попал под удар используемый Вооруженными силами Украины железнодорожный узел. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В атаках по украинским объектам участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, ударные беспилотники и артиллерия. Они поразили пункты управления и места хранения БПЛА большой дальности, используемый для переброски вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс железнодорожный узел в Днепропетровской области, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 133 районах.

В ночь на 7 августа на Днепропетровскую область обрушились около полусотни беспилотников «Герань», уточнил Telegram-канал War Gonzo. Основной удар пришелся на инфраструктуру в столице региона.

Ранее стало известно, что ВСУ в Краматорске укрыли личный состав в здании роддома. При этом врачи продолжили принимать пациенток.