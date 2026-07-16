ВС России поразили завод по сборке БПЛА большой дальности в Киеве

Российские военные поразили киевский завод «Рапид», выпускающий беспилотники большой дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Поражено в Киеве промышленное предприятие ПАО „Рапид“, осуществляющее сборку беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих для их производства», — заявили в ведомстве.

Также военные нанесли удар по складу хранения беспилотников предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирали разведывательные БПЛА «Лелека-100» и ударные АН-196 «Лютый», уточнили в ведомстве.

Кроме того, в Одесской области ВС России поразили объекты инфраструктуры в портах «Южный» и «Одесса», используемые для хранения горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

Ранее танкисты группы войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.