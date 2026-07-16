Танкисты «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
МО: экипажи танков «Прорыв» поразили 4 комплекса Starlink и свыше 15 БПЛА ВСУ
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» ликвидировали до 10 пунктов управления беспилотной авиацией, четыре комплекса спутниковой связи Starlink и более 20 боевиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Операторы БПЛА в ходе разведки вскрыли сеть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Координаты оперативно передали танковым подразделениям.
«Экипажи Т-90М „Прорыв“ нанесли серию ударов по пунктам управления, местам размещения операторов и площадкам хранения беспилотников», — уточнили в военном ведомстве.
Танкисты «Востока» уничтожили помимо пунктов управления БПЛА и комплексов спутниковой связи Starlink также свыше 15 беспилотников различных типов и места хранения разведывательных и ударных беспилотников.
Ранее расчеты САУ «Мста-С» «Востока» ликвидировали огневые позиции, арторудие и колонны снабжения ВСУ в Запорожской области.