ВС России поразили два предприятия по производству беспилотников в Киеве

ВС России поразили в Киеве два предприятия по производству БПЛА

Российские военные поразили киевское предприятие «Смарт интеллиджент систем», на котором производили беспилотники, и сборочный цех БПЛА. Об этом сообщило Минобороны .

Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям ВПК в украинской столице. Целью стало предприятие «Смарт интеллиджент систем», на котором выпускали беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним — корпуса, электронные компоненты, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы.

Также российские военные ударили по сборочному производству БПЛА на юго-западе Киева. Здесь собирали до тысячи изделий в месяц, в том числе ударные AQ-400 Scethe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»). В работе участвовали специалисты украинско-американской компании.