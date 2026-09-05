ВС России поразили «Геранями» три сухогруза и контейнеровоз

Российские военные поразили ударными беспилотниками «Герань» в портах Черноморска и Одессы три сухогруза и контейнеровоз, перевозившие военное имущество. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по двум сухогрузам и контейнеровозу контейнеровоз в порту Черноморск. Также на рейде порта Одесса реактивная «Герань» поразила еще один сухогруз, отметили в ведомстве.

Минувшей ночью ВС России нанесли групповые удары по ряду военных объектов на территории Украины. Среди них центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах под Киевом, два металлургических предприятия в Днепропетровской области, несколько логистических центров в разных регионах, морское судно, электроподстанция и склады ГСМ.