ВС России поразили военные аэродромы и цеха сборки БПЛА на Украине

За прошедшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех сборки беспилотников на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также военные нанесли удар по объекту энергетики, обеспечивавшего предприятий ВПК Украины.

«Ударные беспилотные летательные аппараты, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение цеху сборки беспилотников, инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе», — заявили в ведомстве.

Кроме того, средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два реактивных снаряда HIMARS.

Днем ранее российские войска нанесли 14 ударов высокоточным оружием по энергосистеме Украины.