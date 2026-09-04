ВС России поразили в порту «Южный» сухогруз с продукцией военного назначения

Российские военные нанесли огневое поражение сухогрузу с продукцией военного назначения в порту «Южный». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что бойцы в ночь на 4 сентября задействовали ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

«Поражено в порту „Южный“ морское судно типа „сухогруз“ с продукцией военного назначения», — заявили в Минобороны.

Кроме того, ВС России поразили морское судно типа «сухогруз» в порту «Черноморск» с вооружением иностранного производства, терминал для перекачки топлива и склад с военно-техническим имуществом, предназначенным для ВСУ. Также бойцы нанесли удар по электроподстанции «Новоодесская» в населенном пункте Мирное Одесской области.

В Киевской области ВС России ударили по логистическому комплексу «ЕКО-Автотехникс», на складах которого хранили и распределяли товары двойного назначения.

Днем ранее Минобороны отчиталось о поражении сухогруза и контейнеровоза в Черном море.